Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Ferhat Oymak (30), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Güzelşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, traktörle araziden dönen Ferhat Oymak, direksiyon kontrolünü yitirdiği araçla şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Oymak'ı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Oymak´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Ferhat Oymak´ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-05-17 00:32:05



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