Siverek´te markete giren yılan paniğe neden oldu

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde markete giren 1 metre uzunluğundaki yılan paniğe yol açtı.

Siverek´te bir markete 1 metre boyunda yılan girdi. Market sahibi ve çalışanı yılanı yakalamak için uzun süre çabaladı. Yaklaşık yarım saat süren çaba sonunda, rafların altında sıkıştırılan yılan sopa ile başına vurularak öldürüldü. Markette yaşanan kargaşa ve panik anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-05-17 12:07:50



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