Çocuğu olmayan yaşlı çift ölen köpekleri için gözyaşı döktü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çocuğu olmayan yaşlı çift, ölen köpekleri için dakikalarca gözyaşı döktü.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Yıldız Mahallesi'nde yaşayan Nahsan ve Sariye Öngör çiftinin 40 yıllık evliklerinde çocukları olmadı. Öngör çifti, yaklaşık 3 yıl önce sahiplendikleri ve adını Cino koydukları yavru köpeği çocukları gibi sevmeye başladı. Geçtiğimiz sabah köpeklerini telef olmuş halde yerde gören yaşlı çift, köpeğin başında ağıt yakarak, gözyaşlarına boğuldu. Mahalle sakinlerinden biri, ölen köpeğin başında ağlayan çifti, cep telefonu kamerası ile kaydedip o anları da sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım, binlerce izleyeni duygulandırdı. Çift, ölen köpeği evlerinin hemen yanındaki araziye gömdü.



“Çocuğumuz gibi seviyorduk”

Yaşlı adam Nahsan Öngör, köpeğini gömdüğü mezar başında, “Ne ageldi başına Cino, şimdi başında duruyoruz. Sen öldükten sonra seni atamadım. Dışarıya, yol kenarına atmadım. Öyle kıymetliydin ki anlatamam. Sen öyle herkesin eline geçecek bir canlı değilsin. Şimdi bir yavru köpek daha sahiplendik ve ona da senin adın Cino’yu verdik. Senin müddetin de bu kadardı. Herkes çocuklarıyla zaman geçirir, biz de seninle zaman geçirirdik” dedi.



“Hayvanları sevin ve onlara iyi davranın”

Yaşlı adam Nahsan Öngör, “Yolda giderken size bir hayvan denk geldiğinizde onu sevin, ona taş atmayın. Eğer sevmiyorsanız ve yardım etmiyorsanız da tekmelemeyin, taş atmayın. Bütün hayvanlar değerlidir. Biz hayvanların değerini bildiğimizde, Allah da bizim değerimizi bilir. Onlar dilsiz, dertlerini anlatamazlar, savunmasızdırlar. Herkes elinden geldiği kadar hayvanlara sahip çıksın ve onlara iyi baksın” şeklinde konuştu.

Yıldız Mahallesi sakinlerinden İsmail Çelik, “O görüntüleri izleyen herkes çok üzüldü. O kadının ağıtlar yakması ve ağlaması, yaşlı adamın ağlaması bütün Suruç’u üzdü. Bir mahalle sakini olarak ben de çok üzüldüm. Nahsan benim çocukluk arkadaşımdır. Hayvanları ve doğayı çok sever. Kendi çocuğunun olmayışı da bu sevgisini daha da artırmıştır. O hayvanı çocuğu gibi severdi. Onu kaybedince de çok üzüldü” ifadelerini kullandı.

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