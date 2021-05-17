Jandarma 15 ayda 160 olayı aydınlattı Çok sayıda olayı aydınlatan ekipler terör örgütlerine de darbe vurdu

Şanlıurfa'da İl Jandarma komutanlığı tarafından 2020 yılı tamamı ile 2021 yılı ilk üç aylık dönemine ilişkin toplam 15 aylık zaman diliminde 160 olayı deşifre etti.

Yapılan açıklamada, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 2020 yılı 12 aylık ve 2021 yılı ilk 3 aylık olmak üzere toplam 15 aylık zaman diliminde asayiş, kaçakçılık, terör ve göçmen kaçakçılığı olaylarından 160’ı aydınlatıldığı belirtildi.

Hırsızlara göz açtırılmadı

İl genelinde Jandarma sorumluluk sahasında meydana gelen olaylarla ilgili 359 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edilirken, asayiş olaylarının en fazla mal varlığına karşı işlenen suçlardan oluştuğu belirtildi. Aydınlatılan suçların 49’u bağ, bahçe, tarla ve evden hırsızlık, 10’u motosiklet hırsızlığı, 12’si dolandırıcılık, 15’i büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı ile 12’si kişilere ait mala zarar verme olarak belirlendi.

Teröristlere büyük darbe vuruldu

Terör eylemlerine karşı da mücadelesini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı, 15 aylık çalışmaları kapsamında bomba yapımında kullanılan 30 litre nitrogliserin maddesi, 18 adet kaleşnikof marka piyade tüfeği, bin 653 adet kaleşnikof marka silaha ait fişek, 39 adet kaleşnikof şarjörü, 1 adet M16 piyade tüfeği, 224 adet M16 piyade tüfeği fişeği, 1 adet ağır makineli tüfek ile 143 adet fişeği, 4 adet roketatar, 16 adet roketatar sevk fişeği, 18 adet roketatar mühimmatı, 28 adet taarruz el bombası, 14 adet el bombası fünyesi, 1 adet A4 patlayıcı madde, 1 adet optik cihaz, 8 adet tüfek şarjörü ile 1 havan mühimmatı ele geçirildi.

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