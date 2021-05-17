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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye’de inşaatlar bir bir yükseliyor

İHA

Haliliye’de inşaatlar bir bir yükseliyor

Haliliye Belediyesi tarafından Ahmet Yesevi ve Karşıyaka mahallelerinde yapımına başlanılan semt pazarı ve spor kompleksi ile kültür evi inşaatı hızla yükseliyor.
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın projeleri arasında yer alan ve Karşıyaka Mahallesinde yapımına başlanılan Göbeklitepe Kültürevinin inşaat çalışmaları devam ediyor. 150 kişilik kütüphane, gastronomi eğitimleri için 6 adet atölye, meslek edindirme kursları kapsamında 8 adet atölye, 152 kişilik konferans salonu ile fuaye alanı yer alacak olan merkezin inşaatı hızla yükselirken, bölgenin de ihtiyacı karşılanmış olacak. Ahmet Yesevi Mahallesinde de, ihalesi tamamlanan Semt Pazarı ve Spor Kompleksi için de çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Bölgenin ihtiyacını karşılayacak olan projenin planlama dahilinde tamamlanarak, hizmete sunulması amaçlanıyor.

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