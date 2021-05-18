Şanlıurfa’da minibüs devrildi: 5 yaralı

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Şanlıurfa’da kontrolden çıkarak devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Gaziantep Otoyolu'nun 37’nci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre Osman S.’nin kullandığı 63 ABT 845 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almazken minibüste bulunan Necla C.(48), Ahmet C.(11), Sevgi C.(22), Berivan A.(20) ve Nasır O. (62) yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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