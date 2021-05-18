Haliliye kırsalında çalışmalar sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçeye eşit hizmet götürme gayreti ile çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bu seferki adresi merkez ilçelerden Haliliye ilçe kırsalı oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri kırsaldaki yolların bakım ve onarım, yeni yol açma, alt ve üst yapı çalışmalarını gerçekleştirerek vatandaşların daha konforlu bir ulaşım imkanından yararlanmalarını sağlıyor. Beyazgül’ün “Kırsalda yolu yapılmayan mahalle kalmayacak” sözü ışığında planlanan program dahilinde her gün bir ilçede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Haliliye kırsalında 4 ayrı noktada yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Muhtarlardan ve mahalle sakinlerinden gelen talepleri de değerlendirerek yolları daha modern ve konforlu hale getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hizmete sunduğu Muhtar bilgi sistemiyle talepleri daha hızlı alarak sorunun çözümü için anında müdahale ediyor. Haliliye ilçesinde çalışmaların başladığı günden bu yana 78 km greyderli ve malzemeli bakım onarım çalışması yürüten ekipler, 86 kilometre mekanik yol, 51 kilometre sathi kaplama yol, 20 kilometre beton yol uygulaması yaptı. Büyükşehir ekipleri ayrıca 14 bin 249 ton asfalt ile yolların bakım ve onarımları tamamlarken 2 bin 446 metre beton boru da uyguladı. 2021 yılı asfalt çalışmaları kapsamında çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren ekipler üst yapısı tamamlanan yolları program dâhilinde asfaltla buluşturuyor.

Haliliye ilçesi Kırsal Havşanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Ayniberk, mahallelerinden geçen yolun alt ve üst yapısının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yapıldığını belirterek taleplerine anında karşılık vererek yollarının yapılmasından dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

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