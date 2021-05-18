Şanlıurfa protokolünden 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa protokolü birer mesaj yayımladı

Haliliye Belediye başkanı Mehmet Canpolat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Gençler, geleceğe açılan kapı, soluklandığımız pencere, dayandığımız güç ve enerjidir” ifadelerini kullandı. Başkan Mehmet Canpolat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, ülkemizin her karışında zaferle taçlandığını vurguladığı mesajının devamında ise, Milletimizin dirilişi ve ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı bağımsızlık mücadelesi, ülkemizin her karışında zaferle taçlanmıştır. Milletimizin azim ve kararlılığı, üzerinde yaşadığımız cennet vatanımızı düşmana çiğnetmemiş ve bu cansiperane mücadele, 19 Mayıs 1919’da vatan sathında kutlu bir mücadeleye dönüşerek bizlere bağımsızlığımızı miras bırakmıştır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlar, gençlerimizin sağlıklı, huzurlu, ülkemiz adına başarılara imza atacağı nice bayramlar diler, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Kuş, mesajında gençliğin bayramını kutladı. Başkan Kuş'un mesajında, "19 Mayıs 1919’da Tarihe gömülmek istenen bir millet, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesi ile vatan ve bayrak sevgisini tüm dünyaya ilan etmiştir. Milletimizin bu kurtuluş mücadelesinde gösterdiği azim, kararlılık ve başarı, ülkeyi bölmek isteyenlerin oyunlarını bertaraf etmiş ve bağımsızlık meşalesi olarak tarihin şanlı sayfalarında yerini almıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, tüm gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum”denildi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Baydilli mesajında, "Millî mücadelemizin başlangıcının sembolü olan, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ve kahraman silah arkadaşlarının 101 yıl önce Samsun’a çıktığı 19 Mayıs tarihini ‘Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’, 1519 Mayıs tarihleri arasında yer alan haftayı da ‘Gençlik Haftası’ olarak kutluyoruz. Ben tüm gençlerin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor, bu kutlu günü gençlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.