Şanlıurfa’da nargile tütünü ile kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’da tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında durdurulan bir tırın dorsesinde 1 ton 107 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, bin paket gümrük kaçağı sigara ile elektronik sigara tütünü ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalarda ŞanlıurfaGaziantep otoban bağlantı noktasında bir tır durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama da tırın dorse ve çekici kısmında, 1 ton 107 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 500 paket gümrük kaçağı sigara, 500 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Şüpheli bir kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.