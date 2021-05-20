Şanlıurfa’da kaçakçılığa geçit yok Gümrük kapısında 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir aracın yakıt deposunda 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Akçakale Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan araçta risk kriterlerince yapılan kontrollerde, yakıt deposunda zulalanmış vaziyette 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Söz konusu kaçak sigaralara el koyan ekipler, şüpheli şahıs hakkında da 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.