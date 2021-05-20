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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Birecik ilçesine bağlı kırsal Kural Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yunus Emre Murat idaresindeki 63 L 4517 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Murat, olay yerinde hayatını kaybetti. Murat'ın cenazesi, olay yerindeki ekiplerin incelemesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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