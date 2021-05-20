Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Akbulut,  görevden uzaklaştırıldı 



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelgelerle ilgili konuştuğu videoyu `Esenlik Bildirisi´ başlığıyla sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayınlamasıyla ilgili HSK müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen HSK 2'nci Dairesi; hakkında soruşturma yapılan ilgilinin bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaştığından oybirliği ile hakimler ve savcılar kanununun 77'nci maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Akbulut, 'Esenlik Bildirisi' başlığıyla Türkiye'deki koronavirüs sürecinde atılan adımlar ve yayınlanan genelgelerle ilgili açıklamalar yaptığı videoyu, sosyal medya platformu YouTube'daki hesabından yayınladı. Genelgeleri eleştirdiği videoda görevden alınmayı göze aldığını dile getiren Akbulut, "Aşı ikna timleri kurulup insanlar aşılanıyor ve onay belgesi adı altında bir belge imzalatılıyor. Benim incelediklerimde biyotıp sözleşmesi, hasta hakları yönetmeliği gibi mevzuatın öngördüğü şartları sağlayan ibareler o metinlerde yer almıyor. Bu metinler hukuken çöp. Çünkü pek çok insanın tereddütleri varken ve bu tereddütler yetkililer tarafından giderilmezken, ortada soruşturma açılmasını gerektirir pek çok iddia varken aydınlatılmış rızanın varlığından bahsedilemez. Aşının prospektüsünde yer alan yan etkiler, ikazlar dahi o metinde yazmıyorken, ortada aydınlatılmış rıza var, denemez. Cumhuriyet savcısı bunları ihbar kabul edip soruşturma yapmak zorunda. Fakat bu dillendirildiği zaman insanlar cesaret edemiyor. Ben işim gereği gerekli cesareti gösteriyorum" diye konuştu.

Maskelerin içeriği hakkındaki iddialarla ilgili TCK'nın 185'inci ve 187'nci maddeleri kapsamında resen soruşturma başlattığını duyurarak, elinde bilgi olanların kendisine ulaşmasını isteyen Akbulut, kendisinin de ilgili kurumlara yazı yazıp, delil toplamaya başladığını söyledi. Akbulut, "Ben Viranşehir'de görev yapıyorum. Burada tedbirler batıdaki kadar sıkı değil ve burada korkutulduğumuz neticeler görülmüyor. Sınırın dışına çıkın hiçbir tedbir yok, korkutulduğumuz şekilde ölümler de meydana gelmiyor" dedi.

'İDARİ İNCELEME BAŞLATILMIŞTI'

28 dakikalık videoda savcı kimlik kartını da gösteren Eyyüp Akbulut'un açıklamaları, sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da tepki gösterdiği videonun ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, konudan haberdar olduklarını ve idari inceleme başlattıklarını söyledi.

'Esenlik Bildirisi' başlığıyla video yayımlayan Akbulut 'Bunları söylediğim için muhtemelen işimi kaybedeceğim' açıklaması üzerine HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen HSK 2'nci Dairesi; hakkında soruşturma yapılan ilgilinin bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaştığından, oybirliği ile hakimler ve savcılar kanununun 77'inci maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-05-20 13:40:43



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