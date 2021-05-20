Devrilen traktörün sürücüsü öldü

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Yunus Emre Murat, hayatını kaybetti.

Birecik´e bağlı kırsal Kural Mahallesi yakınlarında Yunus Emre Murat yönetimindeki 63 L 4517 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada Murat, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yunus Emre Murat'ın öldüğü belirlendi. Murat´ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-05-20 14:31:45



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