Ceylanpınar´da akıma kapılan işçi öldü

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde çalışırken yüksek gerilin hattına temas eden Muhammet Bayar (29), hayatını kaybetti.

Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü'nde Gökçayır Kuvvet Santralinde çalışan Muhammet Bayar, yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapıldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Muhammet Bayar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bayar´ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için ambulansla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-05-20 14:46:45



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