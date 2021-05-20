Şanlıurfa’da hayvan rehabilitasyon merkezi kuruluyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sokak hayvanlarının bakımlarının yapılması ve ıslah edilmesi amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Siverek Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliği ile hibe desteği kapsamında başlatılan projenin yapım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Hayvan Rehabilitasyon Merkezinin inşaatı hızla yükseliyor. Siverek Diyarbakır karayolu 10’uncu kilometresinde çalışmaları devam eden proje modern yapısıyla dikkat çekiyor.

Siverek Hayvan Rehabilitasyon Merkezi 10.000 metre kare proje alanı, Toplam 2.000 metre kare kapalı alanın yanı sıra; 1 Adet ilk kabul binası ve bakım ünitesi, köpek karşılama, yıkama bölmeleri, 4 bloktan oluşan 400 köpeğin aynı anda yer alabileceği yazlık ve kışlık barınaklar, kuduz karantina odaları, 50 adet kedi evi, 1adet idari bina veteriner hekim odaları, ameliyathane, kuru yem deposu ve personel odası yer alıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Siverek ilçesinde yapım çalışmalarını sürdürdüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi tamamlandığında bakım, tedavi, rehabilitasyon çalışmalarının tümü veteriner hekimlerinin koordinesinde hijyenik ve modern bir tesiste yapılacak.

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