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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye’de kurs kayıtları devam ediyor

İHA

Haliliye’de kurs kayıtları devam ediyor

Haliliye Belediyesinde, Kovid19 nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimlerin yeniden başlamasıyla birlikte kurslara kayıtlar alınmaya başlandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimlere ara verilmesinin ardından faaliyetleri durdurulan kurslara, alınan yeni kararla birlikte yeniden başlandı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de, 18 Mayıs 2021’de yüz yüze eğitimlere başlanmasıyla birlikte planlamalarını yaptı ve kursları başladı. Bahçelievler Gençlik Merkezi, Sırrın Millet Evi ve Süleymaniye Millet Evi, Ahmet Yesevi Kadın Millet Evi ile Ertuğrulgazi Kadın Destek ve Yaşam Merkezinde, açılan kurslara kayıtlarda başladı.
Bilgisayar, enstrüman, dikiş nakış, el sanatları ve kreş kayıtlarının devam ettiği kurslarla ilgili eğitimler başlarken, eğitimlerde Kovid19’la ilgili pandemi kuralları da göz önünde bulunduruluyor.
İpekyol Mahallesindeki Hanımlar Konağında da, fitness ve diyetisyen eğitimleri de kaldığı yerden devam ederken, yeni dönem kayıtları da başladı.
Kursların tekrardan açılmasından dolayı son derece memnun olduklarını dile getiren kursiyerler, Haliliye Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a kendileri için sundukları imkanlardan dolayı teşekkür ettiler.

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