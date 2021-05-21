Karaköprü kırsalında yollar yenileniyor

Karaköprü Belediyesi Yığınak Kırsal Mahallesinde köy içi yolları stabilize malzeme serimiyle yenileyerek tozdan ve çamurdan kurtarıyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde köy içi yolları tozdan ve çamurdan kurtarmak için stabilize malzeme döşeme çalışması yapılıyor. 86 kırsal mahalle ve 90 mezra olmak üzere 186 kırsal yerleşkeye dokunan ve hizmet götüren Karaköprü Belediyesi, kırsaldaki vatandaşların yollarda sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yığınak Kırsal Mahallesinde yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması devam ederken, yapılan yol çalışmasıyla köy içi yollar tozdan ve çamurdan arındırılıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kırsal mahallelere götürülen hizmete önem verirken, tüm kırsal mahallelere aynı şekilde hizmet götürülmesi ve sorunların giderilmesi için ilgili birimlere gerekli talimatları iletti.

Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde program dahilinde yol çalışmalarını sürdürecek.

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