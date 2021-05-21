Şanlıurfa tekerlekli basketbol takımı şampiyonluk yolunda

Tekerlekli Basketbol Süper Lig’inde 7 puan ile 9. Sırada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı, Süper Lig’de 2. ve 3. etap müsabakaları öncesi antrenmanlarını sıkılaştırdı.

Pandemi nedeniyle bu sezon deplasmanlı müsabakalar yerine 3 etaptan oluşan toplu maçlar belirlendi. İlk etabı başarılı bir şekilde tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı, 15 takımın bulunduğu Lig’de 7 puanla 9. sırada yer buldu. 24 Mayıs ile 3 Haziran 2021 tarihleri arası takımların kıran kırana mücadele edeceği 2. ve 3. etap maçlarına hazırlık yapan Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı, PlayOf’ta kalarak Şanlıurfa’ya Şampiyonluğu getirmek sıkı çalışıyor. Konu ile ilgili olarak değerlendirmede bulunana Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takım Koçu Serdar Yıldırım, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı 20202021 hazırlıklarımız devam ediyor. Bu sezon 3 etaplı şekilde oynanacak olan müsabakalar, Pandemi nedeniyle deplasmanlı yerine etaplı ligler halinde oynanacaktır. 1. Etapta güzel sonuçlar aldık orta sıradaki yerlerimizi aldık. 24 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında 2. Etap ile 3. Etap maçlarına geçerek ligimizde devam etmek istiyoruz. Zorlu müsabakalar öncesinde her gün antrenmanlarımızı yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı olarak önceki sezon elde ettiğimiz başarımızı bu yıl da sürdürerek playoff’lara kalmaktır. Hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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