Resulayn´da elektrik protestosu



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/RESULAYN (Suriye), (DHA)ŞANLIURFA´nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye´nin Resulayn kentinde halk, elektrik kesintileri nedeniyle eylem yaptı.

Elektrik ve su sorununun yaşandığı Barış Pınarı bölgesine rejimin yeterli elektrik sağlamadığı ve gerekli tamiratları gerçekleştirmediği için bölgeye istenilen seviyede su verilemediği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan Suriye´nin Resulayn bölgesinde PKK/YPG ve Esad rejimini protesto eden yaklaşık 300 kişi, cuma namazının ardından eylem düzenleyerek yaklaşık aydır devam eden elektrik kesintisine tepki gösterdi. Yaşanan kesintiler dolayısıyla zor günler geçirdiklerini ifade eden bölge halkı, sorunlarını dile getirmek için ellerinde Esad ve PKK/YPG aleyhine dövizler taşıyarak, bölgeye enerji verilmesini istedi. Yerel polis kuvvetlerinin güvenlik önlemi aldığı eylemde kent meydanında toplananlar, 250 bin nüfusun elektrik ve susuz kaldığını söyledi. Açıklama yapan kalabalık olaysız dağıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-05-21 16:17:04



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