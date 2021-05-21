Şanlıurfa’da anız yakanlar cezalandırılacak

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte olası anız yangınlarına karşı uyarıda bulundu. Anız yakmanın modern tarım tekniğinde son derece yanlış bir yöntem olduğu belirtilen uyarıda, yakma sonucu karşılaşılan zararların çoğunun telafisinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Toprağa ve doğaya verdiği zararlar nedeniyle anız yakmanın yasaklandığının hatırlatıldığı uyarıda, tarlasındaki anızı yakanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Açıklamanın devamında, ”Anızın yakılması ile topraktaki organik madde yakılarak yok edilmektedir. Bu durum toprakları daha verimsiz ve erozyona daha hassas duruma getirmektedir. Sap ve anızların yakılması ile bitki büyümesini teşvik eden karbon (C) ve azotun (N) kaybı da artmaktadır. Mesela bir dönüm arazide 300 kilogram sap yandığında 1 buçuk kilogram zaf azot kaybı meydana gelmektedir. Bu miktar ise ancak 7 kilogram şeker gübresi dediğimiz amonyum sülfatı araziye vererek yeniden kazanılabilir. Anız yakmanın diğer bir zararı toprak yüzeyinde bulunan küçük canlıları öldürmesidir. Oysa toprakta bulunup gözle görülmeyen bu canlıların faaliyetleri sonucunda organik madde parçalanır, ayrışır ve humus dediğimiz şekle dönüşür. Yapılan araştırmalarda anız yakma ile küçük canlıların mikro organizmaların yüzde 70’inin zarar gördüğü, bunun da verimi düşürdüğü ortaya konulmuştur. Anız yakımı ile ilk yılda kök çürüklüğü hastalığında azalma olduğu ancak ikinci yıl bu hastalığın daha da arttığı görülmüştür. Anızların yakılmasının en önemli zararlarından birisi de, toprağı su ve rüzgar erozyonuna da hassas bir duruma getirmesidir. Çünkü anız yağışların şiddetle toprağa düşmesini engeller, yüzey akış hızını azaltır, toprağa sızmasını sağlar. Böylece erozyonu önler. Anızların yakılmasıyla hayvan yemi olarak kullanılmasından başka birçok yararı olan sap saman yok edilmektedir. Anız yangınları sırasında havanın kirlenmesi yanında, yükselen dumanlar zaman zaman karayollarında görüşü azaltmakta, bu durumda trafik kazalarıyla can ve mal kaybına neden olmaktadır. Anız yangınları komşu tarlalardaki hasat edilmemiş ürünlere, traktörlere, meyve bahçelerine, bunların etrafındaki çitlere, telefon direklerine, civardaki yerleşim yerlerine ve özellikle ormanlara, koruluk ve ağaçlık bölgelere telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir. Anız yakımı doğal dengeyi de bozmaktadır. Yangınlar sırasında arazide yaşayan pek çok yaban hayvanı yuvalarını terk etmekte veya ölmektedirler” ifadelerine yer verildi.

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