Ceylanpınar'da 'toz bulutu' günlük yaşamı olumsuz etkiledi

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Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede gökyüzü kızıl renge büründü.

Sınırda yer alan Ceylanpınar'da, akşam saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Toz bulutu ilçeyi kaplarken, gökyüzü de kızıla döndü. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar toz bulutu nedeniyle nefes almakta zorlanılırken, esnaf ise çareyi iş yerlerini kapatmakta buldu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Ceylanpınar Şafak SAĞ

2021-05-21 21:07:48



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