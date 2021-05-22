Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Siverek ilçesine bağlı kırsal Taşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede akraba olduğu öğrenilen iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavga dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre Ferman ve Mahmut Bozkoyun ile Ramazan Derin haya hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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