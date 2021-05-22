Şanlıurfa'da ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 3 ölü, 6 yaralı (2)

VALİ HASTANEDE BİLGİ ALDI
Şanlıurfa Siverek'te 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 3 kişinin hayatını kaybetti, 6 kişinin de yaralandığı kavga sonrası İlçe Kaymakamlığı'na vekaleten bakan Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, olay yerine gidip, incelemelerde bulundu. Vali Abdullah Erin de Siverek Devlet Hastanesi'ne gelerek, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.
KAVGADA VURULAN KÖPEĞE TEDAVİ
Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na cenazeler getirilirken, kavga sırasında mermi isabet etmesiyle yaralanan köpek ise jandarma tarafından veterinere götürülüp, tedavisi sağlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2021-05-22 14:43:06
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.