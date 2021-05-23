3 kişinin öldüğü kavgada darbedilen kadının karnındaki bebeği de yaşamını yitirdi

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nına Siverek ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından darp edilen kadının karnındaki bebeği de öldü. Kavgada yaşamını yitiren 3 kişi ile anne karnında ölen bebek toprağa verilirken, gözaltındaki 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.
Siverek'in Taşlı Mahallesinde birbirine komşu 2 aile arasında araziye ev yapma meselesi nedeniyle dün öğle saatlerinde tartışma çıktı. İki ailenin yakınlarının katılımıyla büyüyen tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ve tüfeklerin mermilerine hedef olan 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ferman Bozkoyun, Mahmut Bozkoyun ve Ramazan Derin Kılavuzoğlu, yaşamını yitirdi. Yaralanan 6 kişi ise Siverek Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Olaylar sırasında 9 aylık hamile Emine Demirkıran (38) ise kimliği belirsiz kişilerce tekme tokat dövüldü. Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Emine Demirkıran´ın yapılan kontrolünde karnındaki bebeğin öldüğü belirlendi. Sezaryen ile alınan bebeğin cenazesi de silahlı kavgada yaşamını yitiren diğer 3 kişi ile birlikte dün gece saatlerinde Taşlı Mahallesi'nde jandarmanın güvenlik önlemleri arasında defnedildi. Karnındaki bebeği ölen Emine Demirkıran'ın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.
Olayda yaralanan ve hastanede tedavi gören 6 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yeni bir olay yaşanmaması için jandarma mahallede önlemlerini sürdürürken, kavga sonrası gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki sorgusu ise sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2021-05-23 11:32:36
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