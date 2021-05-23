Kazada yaralanan şahıs kurtarılamadı

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde biçerdöver ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan şahıslardan biri hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki taş ocağı mevkiinde biçerdöver ile Ford marka kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine giden ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Can, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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