Eyyübiye Belediyesi ilçeye kimlikli parklar kazandırıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 15 Temmuz Mahallesinde yapım çalışmaları tamamlanan şelale park, kitap otağı ve sosyal donatı alanını Belediye Meclis Üyeleri Yakup Kılınç ve Mahir Öge ile birlikte inceledi. 15 Temmuz mahallesinde bulunan ve yıllardır atıl durumda olup, vatandaşların zorluk çektiği yaklaşık 3 bin 500 metre karelik alanda şelale park, kitap otağı ve sosyal donatı alanına kavuşturan Başkan Kuş, yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen alanda devam eden çalışmaları yerinde inceledikten sonra ilgililere çalışmaların hız kazanması talimatını verdi. Bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle de karşılaşan Başkan kuş, açılışın en kısa zaman dilimi içinde yapılacağını belirtti.

Eyyübiye için gece gündüz demeden çalışmaya ve kimlikli parklar kazandırmaya devam ettiklerini belirten Başkan Kuş,” Göreve geldiğimiz zaman 15 Temmuz mahalle sakinlerinin en büyük taleplerinden biri üzerinde durmuş olduğumuz alan ile ilgiliydi. Atıl bir alan olup görüntü kirliliği had safhadaydı. Vatandaşlar burayı park yapabilir misiniz dediklerinde biz de seve yaparız dedik. Bizlere ‘Başkanım her gelen aynı şeyi söylüyor. İnşallah siz yaparsınız ‘ dediklerinde biz kolları sıvamıştık. Ekibimiz ile birlikte 15 Temmuz mahalle sakinlerimize yakışır güzel modern bir park projesini hayata geçirip, yapım aşamasına başladık. En geç bir ay içerisinde açılışa hazır hale gelecek. Şuanda Meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte Şelale parkımızın incelemelerinde bulunuyoruz. İnşallah yakın bir zaman dilimi içerisinde parkımızın yanında olan Ak evler ve Kitap otağının da temelini atacağız ve kimlikli bir parkımızı 15 Temmuz Mahalle sakinlerine kazandırmış olacağız. Sözlerimizi çok şükür bir bir yerine getiriyoruz ve daha önce de bugün de yarın da vereceğimiz sözleri bir bir yerine getirip, Eyyübiye halkına layık hizmetkar olacağız. Şimdiden parkımız hayırlı olsun inşallah” dedi.

Hep beraber ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Meclis Üyesi Mahir Öge ise,” Bugün Şelale parkımızdayız. Başkanımız ve arkadaşlarımız ile incelemelerde bulunduk. Çok yakın bir sürede hizmete girecek. Bu parkımızın özelliği Eyyübiye Belediye Başkanımızın ekibi ile birlikte yeşili Eyyübiye ile buluşturuyor olmasıdır. Başkanımızın her zaman yanında ve destekçisiyiz. Emek veren herkese teşekkür ederim “ şeklinde konuştu.

Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Yakup Kılınç da Başkan Kuş’un sözlerini bir bir yerine getirdiğini ve hep beraber ilçe halkına hizmetkar olmayı sürdürdüklerini belirterek,” Mahallemize 15 Temmuz Şelale parkımız hayırlı olsun. Parkımıza kitap otağı da yapılacak. Mahalleye çok güzel bir proje olmuştur. Mahalleliye şimdiden parkımız hayırlı uğurlu olsun. Başkanımız sözlerini bir bir yerine getiriyor. Allah Başkanımızdan da razı olsun “ diye konuştu.

