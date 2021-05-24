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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da asfalt atağı sürüyor

İHA

Şanlıurfa’da asfalt atağı sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde bulunan ve trafik akışının yoğun olduğu Cengiz Topel Mahallesi Çamlık Caddesinde asfalt yenileme çalışmalarına başladı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde bulunan yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına kısıtlamaların olduğu saatlerde ağırlık vererek vatandaşların rahat ve konforlu ulaşım yapabilmeleri adına mesaisini sürdürüyor. Şanlıurfa sınırları içerisinde bulunan mahalle, cadde ve sokaklarda alt ve üst yapısı tamamlanan yolları bir an önce sıcak asfaltla buluşturmayı hedefleyen ekipler, Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi ve Çamlık Caddesinde asfalt çalışması başlattı. Bu caddelerde deforme olan eski asfalt kaldırılarak yerine yenisi serildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün önem verdiği konulardan biri olan üst yapısı tamamlanan ve asfaltı deforme olan yolların bir an önce asfaltla buluşturulması konusunda çalışmaların titizlikle sürdüğünü bildirdi.
Mahallelerinin yollarının asfaltlandığını gören vatandaşlar durumu memnuniyetle karşılarken, belediye ekiplerinin asfaltlama çalışmaları belirlenen program dahilinde sürdüğü aktarıldı.

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