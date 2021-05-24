Siverek kaymakamı hayatını kaybetti

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu, hayatını kaybetti.

Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu, rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz gün izinli olarak memleketi Bursa’ya gitti. Evinde dinlendiği sırada kap krizi geçirdiği bildirilen Ongu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ongu, geçtiğimiz yıl aralık ayında Çanakkale’nin Eceabat ilçesinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine Kaymakam olarak atanmıştı.

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