Büyükşehir Belediyesi Karaköprü kırsalında 4 ayrı noktada hizmet veriyor

Karaköprü kırsalında yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki son model araçlarla kırsal yolların standardını yükselterek güzergâhları halkın hizmetine sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri 13 ayrı ilçede, kent merkezinde ve bunun yanı sıra kırsal mahallelere de ağırlık vererek hizmetlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin son hizmet durağı nüfusu gittikçe artan ve yeni yapılaşmanın oldukça fazla olduğu Karaköprü ilçesi oldu. İlçe kırsalına adeta çıkarma yapan ekipler muhtarlar ve vatandaşların taleplerinin çözüme kavuşturulması için bölgede üst yapı çalışmalarını tamamladı.

Stabilize yol yapım çalışmaları tamamlanan kırsal mahalle statüsündeki yollar program dâhilinde önümüzdeki günlerde sıcak asfaltla buluşturulacak.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede 55 kilometre greyderli ve malzemeli bakım onarım çalışması yürütürken 70 kilometre stabilize yol çalışması da gerçekleştirildi. 58 kilometre mekanik yol yaparak yol kalitesini artıran ekipler, 35 kilometre sathi kaplama yol yaparken deforme olan yollarda ise 15 bin 973 ton asfalt İle yolların bakım onarımını tamamladı. Ekipler, 3 bin 782 metre beton boru uygulaması da gerçekleştirdi.

Mahallelerinin yollarının alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığını dile getiren kırsal mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri emeği geçen herkese teşekkür ederek, yollarının artık daha güzel olduğunu asfalt çalışmalarıyla birlikte mahalle sakinleri daha konforlu bir ulaşım imkânına kavuşacağını aktardılar. Kırsal ve kent merkezi ayrımı yapmaksızın taleplerine anında olumlu karşılık verdiklerini belirten muhtarlar ve mahalle sakinleri Başkan Beyazgül’e daha güzel hizmetler için duacı olduklarını ifade ettiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Karaköprü ilçe kırsalında 4 ayrı noktada hizmet vermeyi sürdürüyor. Alt ve üst yapısı tamamlanan yolların program dahilinde asfaltla buluşturtulacağı açıklandı.

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