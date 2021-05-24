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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalçınkaya hakkındaki iddialara tepki gösterdi

İHA

Yalçınkaya hakkındaki iddialara tepki gösterdi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, kendisi hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, kendisi hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili basın açıklaması yaptı. Belediye tarafından yapılan basın açıklamasında, ”Geçmiş dönemdeki milletvekilliği ve siyasi tecrübesini göreve gelir gelmez hizmet belediyeciliğine aktaran Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçeye ilk kez, yüzme havuzu, TOKİ konutları, Organize Sanayi Bölgesi, çevre yolu, mesire alanı, düğün salonu ve doğalgaz gibi önemli projeleri kazandırdı. ‘Sınırda yıldız bir ilçe oluşturacağım’ sloganıyla yola çıkan Başkan Yalçınkaya, mevcut hizmetleri geliştirirken, artan nüfusa ve hızla büyüyen Akçakale’ye daha kaliteli ve modern düzeyde hizmet sunmak, eğitim, sağlık, spor gibi pek çok alanda vatandaşlara hizmet ulaştırmak için birçok projenin kurucusu ve öncüsü olmayı sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.
Belediyeden yapılan açıklamanın devamında, “Başkan Yalçınkaya, tüm bu hizmetleri ilçeye kazandırırken, Akçakale’nin gelişmesini istemeyen şer odakları Başkan Yalçınkaya’ya yönelik iftira ve karalama kampanyası başlattı” denildi.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise yaptığı açıklamada, “Her seçimde tercihini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’den yana kullanan vatandaşlarımıza layık olduğu hizmeti ulaştırmak isterken aralarında bir dönem PKK, FETÖ, hatta gezi olaylarının destekçisi olan ve cumhur ittifakından bazı isimlerin de aralarında olduğu bazı kimseler, belediyemize ve şahsıma yönelik saldırılara başladı” dedi.
Saldırıların yabancı uyruklu şahısların hesapları üzerinden yapıldığı iddiası
Saldırıların genelde sahte hesaplardan, bazen de yabancı uyruklu şahısların üzerine kayıtlı cihazlardan, bazen ilçe ve il merkezli, bazen de yurt dışı bağlantılı hesaplardan yapıldığının altını çizen Başkan Yalçınkaya, “Amacı rant, tarzı ahlak dışı, akıbeti de hep hüsran olan bu saldırılar, bugüne kadar bizi yolumuzdan alıkoymadığı gibi şevkimizi artırmaktan başka bir işe de yaramamıştır ve yaramayacaktır. Yaklaşık bir sene önce yapılan iftiraları ısıtıp ısıtıp daha yeni olmuş gibi kamuoyuna sunmak isteyen kesimler attıkları iftiralarda boğulmuşlardır ve boğulmaya da devam edeceklerdir. Şahsım ve belediyemiz bilinçli ve kasıtlı olarak yapılan bu iddia ve iftiralardan aklanarak, daha da güçlenerek çıkmıştır. Bizi yıkmaya yetmeyen girişimler daha da güçlendirmiştir. Hep dediğimiz gibi yine söylüyoruz, tek gayemiz ve amacımız hizmettir. Bizi karalamak isteyenlerin akıbeti ise hezimet olacaktır. İdealimiz sınırda modern ve yıldız bir ilçe oluşturmaktır. Bu fikrimizden bizi hiçbir kuvvet döndüremez. Çünkü biz ilçemizin ve halkımızın bunu fazlasıyla hak ettiğinin farkındayız. Hiçbir doğru ve ahlaki karşılığı olmayan, yerel bazı küçük ve yalan yanlış hesapların tesiriyle üretilen bu iftiralar, sahiplerini alçaltmaktan başka işe yaramayacaktır. Varın siz iftiralarınıza devam edin. Ama bilin ki biz yol arkadaşlarımızla birlikte doğru olanı yapmaktan ve ilçemizi ülkemizin en mamur kentlerinden birisi yapmaktan asla geri durmayacağız. Niyetimiz hayırdır, akıbetimizin de hayır olacağından şüphemiz yoktur. Bize inanan ve güvenen insanlarımızla birlikte durmayacağız, kimsenin de bizi durdurmaya asla gücü yetmeyecektir’’ ifadelerini kullandı.
Yapılan ve yapılacak olan hizmetlerini anlattı
Başkan Yalçınkaya 2 yıl gibi kısa bir sürede Akçakale’de çok önemli hizmetlere imza attıklarını da ifade ederek,” Kadınlarımıza ‘Akça Kadınlar Üretiyor’ sloganıyla istihdam sağladık. 250 dönüm arazide isot üretip aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Kadınlarımız için bununla da sınırlı kalmadık. Belediyemize ait bir iş hanını Kadın Spor ve Aktivite Merkezine dönüştürüyoruz. Burada 100 ila 150 arası kadına iş imkanı verilecek. Tarihi bir adım attık. Akçakale’nin içme suyu sorunu tarihe karışıyor, Akçakale İçme Suyu Projesi ile vatandaşlarımıza memba kalitesinde içme suyu vereceğiz. Yol medeniyettir dedik. AkçakaleŞanlıurfa yolu yakın bir zamanda bambaşka bir hale gelecek. Yeni yılda tamamen hizmete açılacak. Merkeze ne hizmet gidiyorsa kırsala da aynısı gidiyor. Kırsalda yol atağını başlattık. Çok sayıda mahalle yola kavuştu. Ayrıca 12 kilometrelik yeni yolumuza bu hafta başlanıldı, İlçe Devlet Hastanesinden Sevimli çatına kadar olan kısmı da yakın bir sürede tamamlanmış olacaktır” şeklinde konuştu.
Bir çok şey başardık
İlçede bir çok şey yapmayı başardıklarını söyleyen Yalçınkaya, “ İlçemizin TOKİ rüyası gerçek oldu. Dar gelirli aileler için 316 konutluk TOKİ Konutları Projesinin temeli atıldı. Hedefimiz şehrimizin imarlı, planlı ve modern olarak inşa edilmesi. İlçemize ilk kez mesire alanı yapılıyor. 30 yıldır atıl durumdaki ormanlık alanı mesire alanı olarak düzenliyoruz. Yine Akçakale’de ilk kez olimpik yüzme havuzu inşa ediyoruz. Evlatlarımız artık sulama kanallarında boğulmayacaklar. Eğitim önceliğimizdir. İlçemizde iki kütüphane kafe açtık. ‘Gençlik Merkezi ve Kafe Kütüphane’ projemiz öğrencilerimizin hizmetine açıldı. Akçakale’de spor tesisi açıyoruz. 400 kişilik tribünlü sentetik çim sahamızda yıldız futbolcular yetişecek. Kırsalımızı da bu konuda ihmal etmedik. Kırsal mahallerimize 5 adet halı, 10 adet basketbol sahası yapılıyor. Akçakale’de 3 adet kum ocağı hizmete açılıyor. Millet bahçemiz de hizmete girecek. İçerisinde sosyal tesis olacak. İlçemizde 3 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tekstil fabrikasını kuruyoruz ve 300 kardeşimiz burada istihdam edilecek. Ayrıca 14 iş makinesini hibe olarak ilçeye kazandırdık. 10 adet yeni park yapımına başlanıldı. 25 kilometre gidiş, 25 kilometre dönüş yol kenarı ağaçlandırması yapıldı. İlçemizi hedeflediğimiz ve üzerine hayaller kurduğumuz şehre dönüştürmek için durmaksızın çalışacağız. Eleştirileri daha güzele, daha mükemmele ulaşmak için değerlendireceğiz ancak iftiralara göz yummayacağız. İftiralara karşı hem sahte hesaplar hem de yalan haberlere karşı hukuki mücadeleyi de başlattık. Önümüze taş koyanlara aldırmadan sınırda yıldız ilçeyi oluşturacağız. Durmak yok yola devam” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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