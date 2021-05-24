Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Polis güçlükle teskin etti! En acı teşhis!

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 aileden 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde SiverekKahta yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Abdulkerim Bahçivan (74) yönetimindeki 63 EY 521 plakalı otomobil, Mehmet Dolaş'ın (44) kullandığı 06 AC 3868 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile Yunus Dolaş (52), Mahide Dolaş (44), Fatma Zehra Dolaş (40), Zeynep Bahçivan (17), Melisa Bahçivan (16) ve Mehmet Can Bahçivan yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-05-24 15:19:26



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