Şanlıurfa’da 2 bin 923 personel ile denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da 2 bin 923 personel ile denetim

İHA

Şanlıurfa’da 2 bin 923 personel ile denetim

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde kolluk kuvvetleri ile kamu kurum kuruluşlarının personelinden oluşan korona virüs salgın denetim ekipleri, hafta sonu çalışmaları kapsamında 2 bin 604 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirdi.
İl genelinde 3 iş yeri hakkında tedbirlere aykırı durum nedeniyle işlem yapan ekipler, 21.00 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 85 kişi ile maske ve sosyal mesafe ihlalinde bulunan 23 kişi hakkında idari işlem uyguladı.
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü 474 ekip halinde, 92 araç ve 1552 personelin görev aldığı denetimlerde, 23 Mayıs 2021 Pazar günü 444 ekipten oluşan, 92 araç ve bin 371 personel görev aldı.
Korona virüs testi pozitif çıkanlar ile bunlarla temaslı olanların takibini yapan çağrı merkezi ise 828 çağrı yaparak, 423 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Haliliye’de yeni parklarda çalışmalar tam hız sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de yeni parklarda çalışmalar tam hız sürüyor
Karaköprü’de kapalı yüzme havuzu çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de kapalı yüzme havuzu çalışmaları sürüyor
3 kişinin öldüğü kavganın 4 şüphelisi, Suriye'ye kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü kavganın 4 şüphelisi, Suriye'ye ...
Balıklıgöl’ün suyu çevre bilinci için bisikletle Van Gölü’ne götürülecek Balıklıgöl’den aldıkları suyu bisikletle Van Gölü’ne götürecekler Çevre bilinci için 550 kilometre pedal çevirip Balıklıgöl’den aldıkları suyu Van Gölü’ne dökecekler
YEREL HABERLER Balıklıgöl’ün suyu çevre bilinci için bisikletle Van ...
Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
Siverek’te trafik kazası: 8 yaralı
YEREL HABERLER Siverek’te trafik kazası: 8 yaralı
4 kişinin öldüğü olayla ilgili 4 zanlı adliyeye çıkarıldı
YEREL HABERLER 4 kişinin öldüğü olayla ilgili 4 zanlı adliyeye ...
Yalçınkaya hakkındaki iddialara tepki gösterdi
YEREL HABERLER Yalçınkaya hakkındaki iddialara tepki gösterdi
Büyükşehir Belediyesi Karaköprü kırsalında 4 ayrı noktada hizmet veriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Karaköprü kırsalında 4 ayrı ...
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Şanlıurfa’da
YEREL HABERLER Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü ...
(Özel) Tasarruf düşüncesi çiftçiyi yeni meslek sahibi yaptı Şanlıurfalı çiftçi pandemide tasarrufu ticarete döktü Pandemi döneminde evinde para kazanıyor Atıl tüplerden ocak yapıp para kazanıyor
YEREL HABERLER (Özel) Tasarruf düşüncesi çiftçiyi yeni meslek sahibi ...
Kaymakamın ölümü Şanlıurfa’da üzüntüye neden oldu
YEREL HABERLER Kaymakamın ölümü Şanlıurfa’da üzüntüye neden oldu
Bursa'da kalp krizi geçiren Siverek Kaymakamı, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da kalp krizi geçiren Siverek Kaymakamı, ...
Siverek kaymakamı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Siverek kaymakamı hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da asfalt atağı sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da asfalt atağı sürüyor
Siverek’te 4 kişinin öldüğü kavganın failleri Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Siverek’te 4 kişinin öldüğü kavganın failleri ...
Siverek’teki arazi kavgasında yaralanan hamile kadının bebeği öldü
YEREL HABERLER Siverek’teki arazi kavgasında yaralanan hamile ...
Hacamat kazası
YEREL HABERLER Hacamat kazası
Öğrenciler Başkan Canpolat ile hayallerine kavuşuyor
YEREL HABERLER Öğrenciler Başkan Canpolat ile hayallerine kavuşuyor
Eyyübiye Belediyesi ilçeye kimlikli parklar kazandırıyor
YEREL HABERLER Eyyübiye Belediyesi ilçeye kimlikli parklar ...
Kazada yaralanan şahıs kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan şahıs kurtarılamadı
Park halindeki 2 araç yandı
YEREL HABERLER Park halindeki 2 araç yandı
Biçerdövere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, babası yaralandı
YEREL HABERLER Biçerdövere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, babası ...
Genç girişimci Serdar Noorzad: “Pandemi sürecinde Türkiye dışa bağımlı kalmadı”
YEREL HABERLER Genç girişimci Serdar Noorzad: “Pandemi sürecinde ...