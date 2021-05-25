Akçakale-Şanlıurfa yolu son etap çalışmalarına başlandı

AkçakaleŞanlıurfa yolu son etap çalışmalarına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilçeye ilk kez dalgeç yapılacağını duyurarak hayırlı olmasını diledi.

Akçakale’de ulaşım sorununu tarihe gömecek projelerin hayata geçirilmesinde öncülük eden ve üst yapı çalışmalarında ilçede çalışmalara devam eden Başkan Yalçınkaya, AkçakaleŞanlıurfa yolu son etap çalışmalarının başladığını duyurdu. Hem trafiği rahatlatacak hem trafik güvenliğini artıracak yol çalışmasında son etap için şantiye kuruldu. Ekipler, Süleyman Şah Konaklama Tesisleri ile Sevimli Mahallesi yol çatısına kadar olan bölümde 3 menfez ve dalgeçten oluşacak yol yapımı için çalışmalara başladı. Başkan Yalçınkaya da yüklenici firma yetkililerini yeni kurulan şantiye alanında ziyaret ederek yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra yetkililer ile çalışmanın olduğu yerde incelemelerde bulundu.

Dalgeçin ilçe için bir ilk olacağına dikkat çeken Başkan Yalçınkaya “UrfaAkçakale yolunun son etap inşaatına başlıyoruz. Başta karayolları yetkililerimiz ve müteahhit firma ile beraber inşallah hastane ile Sevimli kırsal Mahallesi yolunun yapımına bugün itibariye başlamış bulunuyoruz. Bu yolun yapımında başında sonuna kadar gayretlerini esirgemeyen bölge milletvekilimiz Ahmet Akay’a teşekkür ediyoruz. Akçakale inşallah bu yolla beraber 12 kilometrelik bir prestij caddesine kavuşmuş olacak. Prestij caddenin etrafında Akçakale şekillenecek. Sevimli yolu istikametindeki ana yol dalgeç şeklinde olacak. Bir ilk olacak ve çok mükemmel olacak. Farklı bir güzergah olacak. Bölgemize, insanımıza, Suriye ve Türkiye’ye hayırlı olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

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