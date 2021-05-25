Bozova’da Yarı Olimpik Yüzme havuzu yaz aylarına hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Bozova Belediyesi tarafından, Bozova ilçe merkezinde yüzde 80 Fiziki yapımı tamamlama aşamasına gelen yarı olimpik yüzme havuzu yaz aylarında hizmete girecek.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy verdiği tüm sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Aksoy Bozova’nın en büyük eksikliklerinden biri olarak gördüğü yüzme havuzu için kolları sıvayarak Bozova’ya ve Bozova gençlerine yarı olimpik yüzme havuzu yaptırıyor. Fırat’ın incisi Bozova ilçesinde özellikle yaz aylarında Atatürk barajı göletinde yaşanan boğulmalara karşıda ilçede yapımı tamamlama aşamasına gelen yarı olimpik yüzme havuzunda başta küçük yaştaki çocuklar olmak üzere gençler ve herkesin rahatlıkla yüzebileceği bir alan oluşturuluyor. Daha önce projesi yapılan ve bitme aşamasına gelen yarı olimpik yüzme havuzu kısa sürede hizmete girmesi bekleniliyor. Bozova her zaman hizmetlerin en iyisine layıktır. Her şey Bozova ve Bozovalılar için sloganıyla hizmette dur durak bilmeyen Bozova Belediyesi ve Belediye Başkanı Suphi Aksoy; gençlere verdiği sözü yerine getirerek yarı olimpik yüzme havuzu yaptırıyor.

Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, "Ne söz verdiysek sözümüzü yerine getiriyoruz. Özellikle gençlerimize yönelik olarak ilçemizde eksik gördüğümüz tüm projelerimizi kısa sürede tamamlayıp hizmete sunuyoruz. Bitme aşamasına gelinen yarı olimpik yüzme havuzumuzda çevre düzenlemesinde sona gelindi. İnşallah yaz ayların gelmesi ile birlikte hizmete girmiş olacaktır" dedi.

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