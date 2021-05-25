Şanlıurfa´da hırsızlık şüphelisi 7 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 7 kişi, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde ev ve iş yerlerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, 7 kişiyi gözaltına alıdı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-05-25 14:32:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.