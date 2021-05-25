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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canpolat asfalt atağını inceledi

İHA

Canpolat asfalt atağını inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kamberiye Mahallesinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede deforme olan yolların onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde iyileştirme yapılması yönünde Başkan Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt atağını Kamberiye Mahallesine taşıdı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kamberiye Mahallesinde 871, 875, 876 ve 877’nci sokakta asfalt serimine başladı. Başkan Mehmet Canpolat’ta, çalışmaların devam ettiği sokaklarda incelemelerde bulundu. Asfalt çalışmalarını yürüten teknik ekipten bilgiler alan Başkan Canpolat, bölgede bulunan esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.
Canpolat açıklamasında, “Geçtiğimiz günlerde Bahçelievler ile ilgili olan çalışmamızı tamamladık. Şu anda da şehrin böyle en kalabalık, trafiğin yoğun olduğu Kamberiye mahallemizin asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra etap etap Demir İzzet Caddesi, Devteşti'ndeki, Yenişehir'deki, Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki yollarla ilgili işlemleri tamamlamış olacağız. Haliliye Belediyesi olarak Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçe Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerimizin tamamı durmaksızın çalışmaya devam ediyorlar. Bizler de hem merkez hem kırsalda sahadayız. Haliliye halkına en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Emeği geçen personellerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın göstermiş olduğu teveccüh ve anlayışa teşekkür eder saygılar sunarım” dedi.
Mahalle ve bölge sakinleri de deforme olan yolların asfalt ile yenilenmesi nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirerek, Canpolat’a teşekkür etti.

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