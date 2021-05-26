Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de görev aldığı operasyonda; 10 kilo 800 gram eroin, 1 kilo 950 gram metamfetamin, 100 gram esrar ve 1 tüfek ele geçirildi. Uyuşturuculara ve tüfeğe el koyan polis, 26 şüpheliyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-05-26 12:52:13



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