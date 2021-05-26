Karaköprü’de sosyal marketler gönül köprüsü oldu

Karaköprü’de vatandaşların ücretsiz olarak alışveriş yapması için faaliyete geçirdikleri sosyal marketin hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında gönül köprüsü oldu.

Sosyal Marketin geçen yazdan beri faaliyette olduğunu hatırlatan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 1250 civarında ailenin bu marketten ücretsiz olarak faydalandığını dile getirdi. Baydilli, "Sosyal Marketimiz hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla buraya gelen ürünlere ihtiyaç sahibi vatandaşların ulaşmasını sağlıyor. Yani bir nevi hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir gönül köprüsü oluşturuyoruz. Buradan faydalanan, kendileri ve çocukları için kartlı sistemle tamamen ücretsiz olarak ihtiyaçlarını edinen ailelerimiz en azından temel ihtiyaçlarını buradan karşılamış oluyorlar. Ramazan ayında da ailelerimize yine yardım paketleri ve alışveriş kartları dağıtımı gerçekleştirdik. Biz elimizden geldiğince ilçemizdeki vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Tabi bunlar maliyetle ilgili olduğu için hayırsever, durumu yerinde olan vatandaşlarımızın da sosyal markete katkıda bulunarak daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşıp eksiklerini gidermemize destek olmalarını rica ediyoruz. Bugüne kadar bize destek olan, yardımda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum, Allah hayırlarını kabul etsin” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ise sosyal marketi çok beğendiğini ifade ederek değerli bir hizmet yaptıkları için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve ekibine teşekkür etti.

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