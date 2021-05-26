Haliliye’de taksit ödeyecekler için teknoloji kolaylığı

Haliliye Belediyesi, 2021 Yılı Emlak, İlanReklam ve Çevre Temizlik Vergisi birinci Taksit ödemelerinde son günün 31 Mayıs olduğunu ve ödemelerin online olarak kolay bir şekilde ödenebileceğini duyurdu.

2021 yılı Emlak, İlan Reklam ve Çevre Temizlik Vergisi birinci taksit ödemelerinde 31 Mayıs’ın son gün olduğunu hatırlatan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Gelirler Birimi, vatandaşların mağdur olmamaları için son günü beklemeden ödemelerin yapılması konusunda bilgilendirmede bulundu. Mükellefler, cezalı duruma düşmemek için 31 Mayıs’a kadar Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası’ndaki veznelerden, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi altındaki vezneden, Haliliye Tapu Müdürlüğü binasındaki vezneden, toplanma merkezi karşısındaki veznelerden veya Ahmet Bahçivan İş Merkezi altındaki vezneden ödemelerini yapabilir.

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