Şanlıurfa´da DEAŞ´lı 3 şüpheli tutuklandı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına 5 kişiden 3´ü tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgüt üyelerinden dini ve askeri eğitim aldıkları yönünde bilgiler elde edilen Suriye ve Irak uyruklu 5 şüpheli operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-05-26 14:39:05



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