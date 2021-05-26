İstismardan 70 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)OSMANİYE'de, çocuğa cinsel istismar suçundan 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ş., Şanlıurfa´da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye´de `Çocuğun nitelikli cinsel istismarı´ suçundan hakkında kesinleşmiş 7 ayrı dosyada 70 yıl hapis cezası bulunan firari M.Ş.´nin Şanlıurfa´da gizlendiği bilgisine ulaştı. Ekiplerin fiziki ve teknik takibe aldığı görevinden ihraç edilmiş olan eski öğretmen M.Ş.´nin gizlendiği adrese operasyon düzenlendi. Üzerinde kardeşinin adına düzenlenmiş sahte kimlik ile yakalanan M.Ş., yakalama işleminin ardından cezaevine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-05-26 17:07:54



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