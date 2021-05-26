Haliliye’de çocuklar mutlu, anneler huzurlu

Haliliye Belediyesi tarafından Ahmet Yesevi Mahallesinde hizmete sunulan millet evinde, kadınlar hem meslek öğreniyor hem de çocukları kreşte gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler alıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kovid19 tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitimlerin açılmasıyla birlikte çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla kadınlara yönelik Ahmet Yesevi Mahallesinde hizmete sunulan millet evinde, çeşitli branşlarda yürütülen kurslar, alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor. Okuma yazma, kuaför, el sanatları ve dikiş nakış branşlarında açılan kurslarda kadınlar meslek öğrenirken, çocukları da merkezde bulunan kreşte hem eğleniyor hem de gelişimlerine uygun eğitimler alıyor. Kovid19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim ve kreş hizmetleri, bölge sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Kursa katılan kadınlar, kendilerine sağlanan imkandan dolayı Başkan Mehmet Canpolat ve Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.

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