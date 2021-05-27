Karaköprü’de yollar kilitli parkeyle yenileniyor

Karaköprü Belediyesi ilçedeki yeni açılan veya deforme olmuş yollarda kilitli parke döşemesi yaparak yenileme ve onarım çalışması gerçekleştiriyor

Karaköprü Belediyesi hızlı büyümeyle birlikte doğan ihtiyaçlar dahilinde ilçeye yeni yollar kazandırma ve deforme olmuş yollarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla ilçede yol sorununu bitirmek içim ihtiyaç olan mahallelerde yol açma çalışmasını sürdürürken, deforme olan ve vatandaşlara trafikte sıkıntı çıkaran yollarda da kilitli parke döşemesiyle yenileme çalışması yapıyor. Birçok mahallede yeni açılan ve alt yapısı tamamlanan yollar kilitli parkeyle döşenerek vatandaşların hizmetine sunulurken, Atakent Mahallesinde de deforme olmuş yollarda yenileme çalışmasıyla kilitli parke döşeme işlemi gerçekleştiriliyor. İlçede yol çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Metin Baydilli, “Yeni yollar açarken, deforme olmuş yolları da kilitli parke döşeyerek yeniliyoruz ve vatandaşlarımızın bozuk yollarda sorun yaşamasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Tüm ekiplerimiz yaz kış demeden yoğun bir şekilde çalışıyor ve ilçemize hizmet ediyor” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde farklı noktalarda çalışmalarını program dahilinde sürdüreceği aktarıldı.

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