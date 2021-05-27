Şanlıurfa’nın bozkırlarının biyolojik yapısı tanıtıldı

Şanlıurfa bozkırlarının biyolojik yapısının dünyaya tanıtılması için yerli ve yabancı basın temsilcilerine yönelik gezi düzenlendi.

"Türkiye’nin Bozkır Ekosistemleri Korunması ve Sürdürülebilir Yönetim Projesi" kapsamında Şanlıurfa bozkırlarının sahip olduğu biyolojik yapının dünyaya tanıtılması için yerli ve yabancı basın mensuplarına yönelik gezi düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından düzenlenen programda basın mensupları Tek Tek Dağları Milli Parkı'na götürüldü. Geziye çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu ile FAO Proje Koordinatörü Dr. Nihan Yenilmez Arpa da katılarak, biyolojik çeşitlilik hakkında bilgiler aktardı.

Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetim Projesi'nin 3 farklı pilot bölgede gerçekleştirildiğini söyleyen Arpa, bunların Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Karacadağ bozkırları ve Tek Tek Milli Parkı olduğunu belirtti. Tek Tek Dağları'nın projede çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Arpa, “Bugün yaptığımız geziyle buradaki alan için neler yaptık ne gibi çalışmalar yürüttük göstermek istedi. Tek Tek Dağları özellikle buğdaygiller ve baklagiller yönünden doğal yabani menengiç yönünde bir gen merkezi konumunda. Burada şu an Şanlıurfa’da üç yeni örnek var. Birisi yabani siyez, buğdayın atası olarak da değerlendiriliyor, bu topraklarda yetişiyor ve gen kaynağı olarak koruma altına aldık. Bunun yanında mürdümük ve bezelye nohut ve mercimekte yine Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisinde doğal olarak yaşama şansı bulmuş ve hala yaşamı devam ettirmekte. İnsanlık için, gıda güvenliği için son derece önemli olan bu türlerin korunması bizin en temel amacımızdır" dedi.

FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşe Gül Selişik, "Yediğimiz her şey, soluduğumuz hava, etrafımızda ağaçlar ve canlılar biyolojik çeşitliliğinin bir parçası. Bozkırlar ekosistemleri de biyolojik çeşitliliğin korunmasında en temel alanlar. Türkiye’nin Bozkır Ekosistemleri Korunması ve Sürdürülebilir Yönetim Projesi’yle çok önemli çalışmalar yaptık. Amacımız dünyanın ve Türkiye’nin biyolojik çeşitliğini korumak" diye konuştu.

Dağda endemik bitki türleri bulup fotoğraflarını çeken basın mensupları daha sonra Soğmatar ve Şuayip antik kentlerini ziyaret etti.

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