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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye Belediyesinden bebeklere hediye

İHA

Haliliye Belediyesinden bebeklere hediye

Haliliye Belediyesi, ilçede yeni doğan bebekler için “merhaba bebek” çalışması kapsamında ailelere puset ve çanta hediye ediyor.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla gönüllere dokunmaya devam ediyor. Aşevi, giyim market, sosyal market ve evde bakım hizmetleriyle kapıları çalıp, dualar alan ekipler, ilçede yeni doğan bebekler için de çalışmalarını sürdürüyor. Yeni doğan bebekler için “merhaba bebek” adı altında yürütülen çalışmada, içerisinde puset ve çanta bulunan hediye paketlerini ailelere teslim ediyor. Başkan Mehmet Canpolat’ın eşi Fethiye Canpolat da “merhaba bebek” çalışması kapsamında aileleri evlerinde ziyaret etti. Ailelerle sohbet ederek, çocuklar için sağlıklı bir ömür dileyen Fethiye Canpolat, ailelere hediyelerini de taktim etti.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, puset ve çantayla ilgili başvuruların 18 Mart Caddesi üzerinden bulunan Haliliye Belediyesi Hizmet Noktasından doğum raporuyla bizzat başvuruların yapılabileceğini kaydetti.

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