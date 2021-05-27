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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozova modern bir parka kavuştu

İHA

Bozova modern bir parka kavuştu

Doğasıyla Şanlıurfa’nın güzel ilçeleri arasında yer alan Bozova’nın Belediye Başkanı Suphi Aksoy, seçim öncesi verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor.
Başkan Aksoy’un talimatlarıyla Bozova Belediyesi tarafından ‘Daha yeşil bir Bozova için’ Yeşilova mahallesinde yapımı tamamlanan yürüyüş, bisiklet yolu ve aile parkı hizmette girdi. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy göreve geldiği ilk günden itibaren daha yeşil bir Bozova için kent merkezinde rahat nefes alınabilecek, ailelerin rahatlıkla dinlenebileceği, çocukların oyun oynayabileceği ve spor faaliyetlerinin yanı sıra bisiklet kullanabileceği yeni yeşil alanların oluşması için ilk bisiklet yollu parkını Yeşilova mahallesinde tamamlandı. Park alanında çocukların oyun alanlarının yanı sıra kamelyalar da bulunuyor. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy; yaptığı açıklamada ‘Bozkır vadisinin en güzel yeşil ilçesi olan ilçemizi daha çok yeşil alanlara kavuşturma adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mavi ile yeşilin buluştuğu Bozova’nın tüm güzelliklerini ilçemize kazandıracağız. Milletimizden aldığımız ilham ile verdiğimiz tüm sözleri yerine getirerek Bozova’yı daha modern ve yaşana bilir bir ilçe haline getireceğiz” diye konuştu.
Yeşilova mahallesine yapılan parkta, gündüz kadar geceleri de çocuklar gönül rahatlığı ile bisiklet sürmenin keyfini çıkarıyor.

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