Eyyübe’de yeni park çalışması

Eyyübiye Belediyesi ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Daha yeşil bir Eyyübiye için ilk günden itibaren kolları sıvayan ve ilçeye onlarca park kazandıran Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Akşemsettin mahallesinde de yapımına başlanılan ve engebeli ve zor olduğu için yapılamaz denilen alanda başlatılan park çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan kuş ve beraberinde başkan yardımcıları İlhami Günbeği, Abdullah Toprak, belediye meclis üyeleri Mahir Öğe, Hasan Karataş, Mahalle Muhtarı Teyyip Teber İzol ve teknik ekiple eşlik etti.

Başkan Kuş alanda yaptığı açıklamada, ”Akşemsettin Mahallemizde Muhtarımız, Başkan Yardımcımız, Meclis Üyeleri arkadaşlarımız ve birim müdürlerimiz ile sahada inceleme yapıyoruz. Mahallemizde yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buluyoruz. Seçildiğimiz zaman Muhtarımıza Akşemsettin Mahallemize park kazandıracağımıza dair söz vermiştik. Allaha çok şükür şuanda İhalemizi gerçekleştirdik ve şuanda çalışmalar başladı. 2 ay içerisinde Mahallemize modern güzel bir park kazandıracağız. Hiçbir engel tanımıyoruz. Düz alan, yamaçlı alan, engel dinlemiyoruz. Eyyübiye Belediyesi olarak halkımız için var gücümüz ile çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz Eyyübiye Belediyesi engel tanımıyor. Akşemsettin mahallemizin kanayan yaralarından biri olan 1599. sokağımız içler acısıydı. Muhtarımızın bizlerden talepleri oldu buranın asfalt yapılması ile ilgili ihalemizi gerçekleştirdik, protokoller imzalandı. 10 gün içerisinde 1599. sokağımızın parke taşı sökümü başlayacak ve akabinde asfalt serimine başlayacağız. Akşemsettin mahallemizin bütün sıkıntılarını bir bir bitireceğiz yine muhtarımızın bize 1532. Sokakta göstermiş olduğu bir alan var. Burada 8 metruk evimiz mevcut. Burası gerçekten hem mahalleye yakışmıyor, hem de mahalleye zarar veriyor. Maalesef buralar madde bağımlısı gençlerin meskeni olmuş. İstimlak edilmesi için Encümen kararımızı alacağız ve burayı yıkıp, Akşemseetin mahallemize park olarak kazandırmayı düşünüyoruz. Yaptığımız hizmetler hem Akşemsettin mahallemiz için hem de vatandaşlarımız için hayırlı olsun“ dedi.

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