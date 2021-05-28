AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Şanlıurfa'da



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Suriyeli sığınmacıların barınması ve istihdamı noktasında Türkiye'nin çabasını takdir ettiklerini ifade etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa´ya geldi. Kentin simgesi olan Göbeklitepe ve Şanlıurfa Müzesi'ni ziyaret eden Büyükelçi Landrut, aynı zamanda organize sanayi bölgesinde Suriyeli sığınmacıların istihdam edildiği fabrikaları ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülen `Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Tarımsal Beceri Geliştirme Programı´nın tanıtım toplantısına da katılan Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, tarım alanında istihdam açısından projeyi önemsediklerini söyledi. Şanlıurfa'nın büyük bir Suriyeli nüfusa ev sahipliği yaptığını anlatan Landrut, "Şanlıurfa'daki Suriyeli nüfusu bu kent için yük oluşturuyor. AB'nin programları ile Suriyeli nüfusun yarattığı yüke destek olunduğunu belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Bugünkü görüşmelerimizin asıl odak noktasına bakacak olursak istihdam, istihdam fırsatları ve mesleki eğitim konularından oluşuyor. Hem Suriyeli hem de Şanlıurfalı vatandaşların iş sahibi olmaları ve geçimlerini sağlamalarına destek olmaya çalışıyoruz. Organize sanayi bölgesi ziyaretimizde bir tekstil firmasında Türk vatandaşlarının yanında çok sayıda Suriyelinin de istihdam edildiğini gördük. Şanlıurfa'da Suriyeli misafirleri ağırlamak için çok büyük bir çaba harcanıyor. Biz de bu çabalara katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Ama tabii ki asıl çabayı sarf eden Türk hükümeti, belediyeler ve Türk halkıdır" diye konuştu.

Türkiye'nin ve Türk insanlarının çabalarından çok etkilendiklerini ifade eden Landrut,

"AB olarak tüm bu çabalarınızdan dolayı sizi memnuniyetle destekliyoruz ve bu projenin devamında da desteğimizi sunmak istiyoruz. Bu proje sayesinde Suriyelilerin daha çok kendilerine güvenmesi, ayakları üstünde durmaları ve iş gücü piyasasına girmeleri sağlanıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-05-28 16:19:05



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