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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükelçi Landrut kursiyerleri ziyaret etti

İHA

Büyükelçi Landrut kursiyerleri ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Karaköprü Girişimcilik, İş Geliştirme, İnovasyon ve Ticarileştirme Merkezi’nin proje pilot uygulama alanı olan Karaköprü Kültür Merkezindeki kursları ziyaret etti
Karaköprü Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliğinin finanse ettiği SosyoEkonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında girişimcilik ve iş geliştirme alanında kullanılmak üzere hibe desteği almıştı. Karaköprü Girişimcilik, İş Geliştirme, İnovasyon ve Ticarileştirme Merkezinin kurulması için kullanılan hibe ile özellikle Suriyeli mültecilerin eğitimi ve istihdamı için kurslar açıldı.
Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut ve beraberindeki heyet proje kapsamında pilot uygulama alanı olan Karaköprü Belediyesi Kültür Merkezinde bulunan kursları ziyaret etti. Büyükelçi Landrut’u Karaköprü Belediye Başkanvekili Osman Uludağ ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Çayan karşılarken, Landrut’u ilçede yapılan faaliyetler ve proje kapsamında açılan kurslarla ilgili bilgi verdi. Karaköprü Belediyesi Kültür Merkezindeki kursları da ziyaret eden AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, halı dokuma kursunda tezgâha oturup halı dokumayı denedi. Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade eden Büyükelçi Landrut, bu kurslarla özellikle Suriyeli mültecilerin hem meslek öğrendiğini hem de üretimleriyle geçim sağladığını kaydederek, yapılan kurs çalışmaları için teşekkür etti. Karaköprü Belediye Başkanvekili Osman Uludağ ise Büyükelçi Landrut’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, aldıkları hibeyi en iyi şekilde kullanmaya çalıştıklarını ve kurslarda özellikle kadınları ve gençleri meslek sahibi yapıp istihdama kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.
Karaköprü Belediye Başkanvekili Osman Uludağ ziyaretin anısına AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut’a tablo ve Karaköprü narı biblosu hediye etti.

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