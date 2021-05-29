Canpolat yangında hasar gören iş yerlerini ziyaret etti

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Hal Pazarında çıkan yangında hasar gören iş yerlerini ziyaret ederek, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

İş yeri ve araçların zarar gördüğü yangının hemen ardından Hal Pazarına giden Başkan Mehmet Canpolat, iş yeri sahipleri ve esnaflarla görüştü. Soğutma çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Başkan Canpolat, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Mehmet Canpolat, bu tür afetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı sulama araçları da, yangında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine destek verdi.

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